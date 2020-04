My Hero Academia: Izuku si ritrova al fianco di Robin e Spider-Man in una fan art

Non è un segreto che My Hero Academia sia stato fortemente ispirato dai comics americani. Nell'opera di Kohei Horikoshi si sono infatti susseguite spesso immagini tratte dai più famosi fumetti DC e Marvel Comics, con tavole che rispecchiano le stesse composizioni americane. E in più, My Hero Academia sta facendo bene negli USA con alte vendite.

Quest'unione tra mondo occidentale e orientale, rara anche al giorno d'oggi, ha portato i fan a immaginare come sarebbe per Izuku Midoriya e gli altri personaggi di My Hero Academia entrare a contatto con personaggi come Spider-Man o Iron Man di Marvel Comics, o Batman e Robin di DC Comics. Il fan Drag Me To Work ci dà un assaggio di questa possibilità.

Nella fan art realizzata dall'utente e che potete osservare in fondo alla notizia, vediamo un Deku imbarazzato al fianco di Peter Parker, alias Spider-Man, e Robin dei Teen Titans. Tutto questo per fare uno scambio interculturale tra eroi giapponesi e americani. Deku è ovviamente imbarazzato per la cosa, ma sicuramente riuscirà a farsi valere grazie alle sue capacità.

E a voi piacerebbe vedere uno scambio interculturale anche nel manga di My Hero Academia, con Kohei Horikoshi che ci fa esplorare diversi stati del mondo e le loro abitudini eroistiche? Intanto, l'opera si deve concentrare sulla saga di Tomura Shigaraki.