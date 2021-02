My Hero Academia: John Cena conferma il suo amore per l'anime con un post su Todoroki

Il sodalizio tra John Cena e My Hero Academia continua. Dopo aver condiviso il poster del terzo film dell'anime ed essere stato citato dal profilo Twitter ufficiale della serie, infatti, il wrestler ha nuovamente pubblicato un'immagine a tema raffigurante Shoto Todoroki, confermando - di fatto - di essere un fan della serie di Horikoshi.

Per chi si fosse perso l'accaduto, poche settimane fa alcuni fan hanno scherzato sulla posa di Deku nel poster del nuovo film di My Hero Academia, molto simile al gesto "You Can't See Me" coniato dalla star della WWE. John Cena ha risposto al meme condividendo il poster del film sul proprio profilo Instagram, e successivamente il profilo Twitter dell'anime ha salutato e seguito il wrestler sui social, ricevendo un follow back.

Oggi, John Cena ha condiviso una nuova immagine ritraente "Stone Cold Todoroki", un simpatico gioco di parole tra il potere dell'eroe di My Hero Academia e il nickname di un suo collega, il wrestler "Stone Cold" Steve Austin. Il post ha ricevuto centinaia di migliaia di like.

My Hero Academia è uno degli anime più apprezzati e famosi al mondo, e diverse star internazionali hanno rivelato di seguirlo assiduamente. Il fatto che anche un uomo impegnato come John Cena la conosca non può che far piacere al team di produzione, che tra l'altro ha quasi terminato i lavori sulla quinta stagione dell'anime.