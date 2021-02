My Hero Academia: John Cena diventa un Pro Hero in questa fan art

Nell'ultimo periodo My Hero Academia sta facendo parlare di sé per un presunto easter egg alquanto ironico e sorprendente: nel poster di presentazione della terza pellicola, il protagonista principale Deku sembra assumere la l'iconica posa di John Cena, attore e star della WWE.

La questione My Hero Academia x John Cena sta continuando ad alimentare i sogni della community. Quella che sembrava una semplice coincidenza si è trasformata in un vero e proprio fenomeno di massa, alimentato proprio dalla star WWE, che ha condiviso il poster del prossimo film di My Hero Academia.



In seguito a ciò, i fan non hanno fatto altro che scatenarsi, immaginando quale ruolo John Cena possa interpretare nei Tre Moschettieri, oppure addirittura portandolo nel mondo eroico creato da Kohei Horikoshi.



Tra i lavori più divertenti creati dalla fan base possiamo trovarne alcuni in cui l'attore e wrestler indossa il costume da eroe di Deku e replica il suo iconico "You Can't See Me", proprio come fatto da Midoriya nel'immagine pubblicitario del film. Secondo altre bizzarre teorie, poi, Cena sarebbe stato uno dei possessori di One For All.



Come andrà a finire questo grande dibattito? In qualche modo, John Cena parteciperà realmente al terzo film del franchise?