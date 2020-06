My Hero Academia: Joker e Shigaraki si fondono in questa fan art

Dall'uscita dell'ultimo capitolo di My Hero Academia e, in generale, da quando Shigaraki Tomura si è risvegliato durante la Guerra di Liberazione del Paranormale, l'interesse intorno al villain principale della saga ideata da Horikoshi è cresciuto ancor di più di quanto già non fosse in precedenza.

Se, sin dalle prime apparizioni, Shigaraki ha saputo catturare la curiosità degli appassionati e a ritagliarsi un posticino tra i personaggi meglio riusciti della saga, con gli ultimi avvenimenti che hanno elevato Tomura al nemico più forte che la storia abbia mai avuto, non ha fatto altro che infiammare gli animi degli appassionati.

Con il potere del All for One nelle sue mani e l'ardente desiderio di rintracciare il One for All, e quindi Deku, per dare vita a una battaglia epica i fan non vedono l'ora di leggere i prossimi capitoli per capire come andrà a finire la vicenda e soprattutto fino a che punto Shigaraki è diventato forte.

Ciò ha scatenato la fantasia di un appassionato il quale, tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un art work che ritrae Tomura nei panni di un altro amatissimo villain, in questo caso dei fumetti americani, che proprio recentemente è apparso nei cinema facendo incetta di premi e critiche positive: Joker.

Come potete vedere voi stessi dalla foto riportata in calce all'articolo, Shigaraki è rappresentato con gli iconici vestiti della nemesi di Batman e, i capelli celestini, tinti di verde.

Cosa ne pensi di questo disegno e dell'idea che c'è dietro? Vedi somiglianze tra il Joker della DC e Shigaraki di My Hero Academia? Scrivilo qui sotto.