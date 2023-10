My Hero Academia e Jujutsu Kaisen: avete mai notato la somiglianza fra All Might e Gojo?

In My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, i personaggi di All Might e Satoru Gojo hanno molto in comune. Entrambi sono i mentori dei protagonisti ed estremamente potenti nei loro universi, oltre che dotati di poteri sovrannaturali. Il loro impatto nelle loro opere è così grande che è difficile immaginarle senza di loro.

Gojo è il miglior stregone jujutsu del suo tempo, mentre All Might è l'eroe numero 1 in Giappone e nel mondo. Solo pochissimi eletti potrebbero vincere uno scontro uno contro uno nei loro confronti. Nonostante ciò, non affrontano più i nemici del mondo in prima linea, ma si sono messi a servizio come mentori e insegnanti per allenare le nuove generazioni, sebbene per motivazioni differenti.

Entrambi sono una fonte d'ispirazione per i loro studenti e, soprattutto, si sono messi a disposizione per fare in modo che i loro eredi li possano superare. All Might ha donato a Izuku Midoriya il potere accumulato del suo One For All e Gojo crede fermamente che un giorno sarà superato da Yuji Itadori e altri suoi studenti.

La loro influenza nei loro rispettivi universi è così significativa che molto probabilmente li manderebbero a catafascio. Con All Might è già, in parte, successo quando si è completamente ritirato dalla scena, lasciando ai cittadini una grande sfiducia nella società degli eroi. Allo stesso modo, se accadesse qualcosa a Gojo in Jujutsu Kaisen gli stregoni litigherebbero, gli spiriti maledetti approfitterebbero del caos e l'umanità in Giappone finirebbe.

