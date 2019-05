My Hero Academia e Jujutsu Kaisen si scambiano i mangaka

Sul volume 23 di My Hero Academia è apparsa infatti una versione di Izuku e Bakugo disegnati da Gege Akutami, mentre sempre all'interno dello stesso volume, Kohei Horikoshi ha creato un'illustrazione per un volantino del protagonista del manga di Jujutsu Kaisen, Yuuji. Questo volantino è stato inserito proprio per pubblicizzare la giovane serie d'azione. Il ventisettenne Akutami ha anche dichiarato che è grazie alla presenza di un pilastro come My Hero Academia se un giovane può sperimentare nuovi stili e generi diversi sulla rivista Weekly Shonen Jump.

Akutami's comment on Heroaca Vol 23 is a little weirdly structured but roughly it says, "Newcomers like me can experiment (Trial and Error as they put it) due to the fact that MHA is there as a pillar in this magazine and genre." pic.twitter.com/ND79YFwoDu — 寂しがりや (@iceemperor_mh) 2 maggio 2019

This is the special flyer they're giving out with Heroaca vol 23. On the cover to the right, the words to the left of Itadori say "MHA readers should read Jump's new dark fantasy!" Akutami's message is in the white box. pic.twitter.com/UYAFGoe4wF — 寂しがりや (@iceemperor_mh) 2 maggio 2019