Da My Hero Academia a Jujutsu Kaisen: I villain riuniti in una pagina di JUMP GIGA

Il numero della stagione primaverile della rivista JUMP GIGA, con Himiko Toga sulla cover, ha contenuto molti approfondimenti, dettagli e domande agli autori delle serie più seguite di Weekly Shonen Jump, come Jujutsu Kaisen e My Hero Academia, inerenti la creazione degli antagonisti, ai quali è stata dedicata una splendida cover.

Creare villain all’altezza delle aspettative del pubblico, capaci anche di sorprenderlo e di ostacolare pesantemente il proseguire della trama e del percorso dei protagonisti non è sicuramente un aspetto semplice del lavoro di autore, e per questo alcuni mangaka hanno affrontato l’argomento rivelando il loro approccio e le tecniche usate nell’ideare e costruire un cattivo degno di questo nome.

Per promuovere i cosiddetti Jump Villains nella rivista è stata pubblicata la magnifica pagina che potete vedere nel post presente in calce. Un troneggiante All For One rappresentato al centro lascia poi spazio a Shigaraki, entrambi antagonisti di My Hero Academia, e a Lucifero di Black Clover, e l’imponente Imperatore Kaido di ONE PIECE. Nella parte inferiore si notano invece Suguru Geto di Jujutsu Kaisen, Abel di Mashle, Tsubomi Yozakura di Mission: Yozakura Family e infine Ruin di Undead Unluck.

Per concludere vi lasciamo al nuovo design di Shigaraki mostrato nel volume 34 di My Hero Academia, e alla scoperta delle tecniche usate da Horikoshi per ideare un Villain.