My Hero Academia: anche Kaminari ottiene il suo paio di Nike

Nell'ultimo periodo, stanno prendendo sempre più piede le creazioni ispirate ai personaggi di My Hero Academia. Grazie a una moda iniziata dall'user di Reddit Captain Durango, stanno spuntando in rete tanti nuovi modelli Nike grazie al tool di creazione di scarpe personalizzate che l'azienda statunitense ha messo a disposizione.

Dopo il modello creato sulla base dell'aspirante hero Momo Yaoyorozu, arriva un nuovo paio di scarpe dedicate a Denki Kaminari, l'eroe elettrizzante di My Hero Academia. Finora il personaggio ha ricevuto poco spazio rispetto ad altri di primo spessore, tuttavia ha guadagnato la sua cerchia di fan.

Le scarpe che potete vedere nel post in calce ricordano il costume da eroe di Kaminari, con un colore nero di fondo e inserti bianchi e gialli. La suola, linguetta e l'iconico baffo della Nike sono appunto gialli come il colore dei capelli del personaggio, così come la scritta shock che si trova sul retro della scarpa. I lacci e i restanti dettagli sono invece di colore bianco.

Il corpo della scarpa è basato sulle Nike Metcon 4 XD e ogni appassionato può portarsele a casa per circa 150 dollari. Acquistereste le scarpe di questo personaggio oppure vi piacciono di più uno degli altri modelli basati sui personaggi di My Hero Academia?