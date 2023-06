My Hero Academia: Katsuki Bakugo torna negli extra di Team Up Mission 5

Seppur con una pubblicazione a lunghi tratti irregolare, causa condizioni di salute precarie dell'autore Kohei Horikoshi, My Hero Academia è diretto verso l'epilogo. Se la serializzazione del manga principale si alterna tra numerose pause, a mantenere attiva la community ci pensa in queste ore lo spin-off Team Up Mission.

My Hero Academia - Team Up Mission è il manga spin-off di Yoko Akiyama che racconta storie brevi e divertenti che permettono di approfondire i personaggi dell'opera di Horikoshi attraverso accoppiate inedite e scoppiettanti.

Mentre in Italia si attende l'uscita del quarto volume dell'opera edita da Star Comics, in questi giorni in Giappone è arrivato il Volume 5 di My Hero Academia - Team Up Mission. Questo volumetto, con Deku, Bakugo e Toshinori Yagi in copertina, raccoglie i capitoli dellla serie che vanno dal 24 al 31.

Tra le pagine di My Hero Academia - Team Up Mission Vol. 5 i lettori trovano anche un interessante extra che approfondisce quel particolare legame sui costumi da eroi di Bakugo e Uravity. Nel contenuto bonus che trovate in calce all'articolo, vediamo un artwork di Kacchan, Uraraka e l'inedita Sasori Nimari, una stilist e costume hero designer responsabile dei costumi dei due studenti della 1-A della Yuei. Suo tratto distintivo è l'apporre sulle creazioni da lei realizzate la sua firma personale, due punti neri.

Katsuki Bakugo è assente dalla serie principale da oltre 300 giorni e con il capitolo 391 di My Hero Academia che si concentrerà sullo scontro tra Uravity e Toga questa lontananza continuerà ad aumentare. Con Horikoshi che sta tenendo il personaggio preferito dal pubblico lontano dal manga, Team Up Mission è l'unico modo per tornare al fianco di Kacchan.