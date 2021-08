My Hero Academia: Kirishima, Aoyama e Hagakure sotto accusa, tra loro vi è il traditore?

Dall'arco narrativo del rapimento di Katsuki Bakugo, My Hero Academia ha lasciato una gigantesca parentesi aperta. Come ipotizzato dal Preside Nezu, tra le fila dello Yuei potrebbe nascondersi un traditore; d'altronde solo gli studenti della Classe 1-A e pochi altri eletti avevano accesso alle informazioni che hanno portato al rapimento.

Con l'arrivo del capitolo 321 di My Hero Academia su MangaPlus, la teoria del traditore è tornata a rimbalzare tra la community. A riportare in auge questo concetto è un avvenimento che è stato notato nelle pagine iniziali del capitolo. Mentre tutti gli studenti della Classe 1-A combattono con Midoriya cercando di riportarlo indietro con loro, solamente tre aspiranti eroi restano in disparte. Parliamo di Kirishima, Aoyama e Hagakure.

Il primo di essi ha ovviamente una motivazione più che valida. Il combattimento si sta svolgendo per larga parte in aria e Red Riot non ha modo di partecipare attivamente, dal momento in cui il suo Quirk gli permette di prendere parte unicamente a battaglie ravvicinate. Kirishima, inoltre, si dispera, poiché vorrebbe dire così tante cose al suo amico. Ma se invece stesse bluffando e il maestro Horikoshi stesse mascherando il suo tradimento?

Il secondo accusato, forse quello più probabile, è Can't Stop Twinking. Aoyama, con i suoi raggi laser sparati dall'ombelico potrebbe quantomeno ostacolare i movimenti di Deku. Per quale motivo non lo faccia è un mistero. Apparentemente, la ragione più probabile è che si stia occupando, assieme ad Hagakure, del villain Dictator. I suoi bizzarro comportamenti, però, lo rendono l'indiziato numero uno.

Ultima coinvolta è Invisible Girl. Il suo Quirk d'invisibilità potrebbe tranquillamente permetterle di esplorare le sezioni più inaccessibili dello U.A. Highschool, così da reperire informazioni di vitale importanza per la struttura. Di Hagakure effettivamente non sappiamo molto; potrebbe essere lei ad aver tradito i suoi compagni e a essere alleata di Tomura Shigaraki?

Vi lasciamo ad altre ipotesi sul più grande segreto di My Hero Academia.