My Hero Academia: Kirishima diventa una ragazza in questo splendido cosplay genderbent

Quando si parla di coraggio, forza e tenacia, Eijiro Kirishima è probabilmente il primo nome che viene in mente ai fan di My Hero Academia. L'eroe, ritratto della mascolinità all'interno della serie, non perde però sicuramente credibilità se reimmaginato in versione femminile, come ha dimostrato la giovane cosplayer americana Jo Fate.

L'aspirante modella ha postato il suo cosplay genderbent su Reddit, ottenendo oltre 8000 upvote in appena 24 ore. In calce potete dare un'occhiata ad alcuni scatti che la vedono con indosso il costume di Red Riot, nickname scelto dall'eroe come omaggio al suo coraggioso modello d'ispirazione: Crimson Riot.

Kirishima è stato il protagonista dell'episodio 9 di My Hero Academia, in cui è riuscito a resistere alla carica di due membri della Shie Hassaikai grazie all'aiuto del suo maestro Fat Gum. Fino ad ora l'aspirante eroe è stato l'unico personaggio della serie a ricevere due puntate dedicate, escludendo ovviamente Izuku Midoriya, tornato nuovamente alle redini della serie nel corso degli ultimi episodi.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo cosplay? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 12 di My Hero Academia 4 e alla preview del prossimo episodio.