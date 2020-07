My Hero Academia: Kirishima scatena tutta la sua potenza in un cosplay al femminile

Oltre i sei personaggi più importanti della 1-A, anime e manga di My Hero Academia hanno in parte approfondito anche il resto del cast, in particolare alcuni studenti della stessa classe di Midoriya. Nonostante il quirk poco appariscente, Eijiro Kirishima si è spesso ritagliato un ruolo di primo piano in queste avventure.

Dopo un festival del combattimento e altre azioni contro i villain, il giovane eroe è diventato splendente con l'attacco alla base di Overhaul. Insieme a Fat Gum, è stato protagonista assoluto di una di queste battaglie presentate nella stagione 4 di My Hero Academia. Imitando Crimson Riot, Kirishima una volta messo con le spalle al muro ha gettato finalmente le basi per la nascita di Red Riot.

Da quel momento in poi, nel web si sono scatenati i fan che hanno dedicato tante fan art a Kirishima, ma anche diversi cosplay. Oltre quelli al maschile, ce ne sono stati anche al femminile e proprio uno di questi vi presentiamo oggi, con la realizzazione di Ineedsugar31, conosciuta anche come Rebecca. Non perdetevi quindi il cosplay di Kirishima donna che potete guardare in basso.

Il costume da hero del giovane di My Hero Academia è stato riprodotto piuttosto fedelmente oltre che per l'ovvia copertura del seno, che la versione maschile ha invece scoperta. Chissà se Kirishima tornerà in azione presto insieme agli altri eroi in My Hero Academia 5.