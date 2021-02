My Hero Academia: Koei Horikoshi anticipa dettagli sul passato di Kamui Woods

Oltre ad una illustrazione dei protagonisti di My Hero Academia, nelle scorse ore gli appassionati dell'opera di Kohei Horikoshi hanno discusso del passato di Kamui Woods, supereroe apparso nelle pagine del manga.

Nel tweet condiviso da @afroallura possiamo leggere le varie informazioni presenti in una scheda dedicata a Shinji Nishiya, vero nome di Kamui Woods. Scopriamo quindi che è alto 168cm, che festeggia il suo compleanno il 20 maggio e che una delle cose che preferisce fare sono delle tranquille passeggiate in mezzo ai boschi. A colpire di più i numerosi fan del manga però è una frasse successiva, nella quale Koei Horikoshi fa sapere che la fama di Kamui Woods è cresciuta a dismisura dopo la messa in onda di un documentario incentrato sulla sua infanzia. Come potete immaginare, in molti hanno provato ad ipotizzare quali sono state le vicende che hanno colpito così tanto gli abitanti del mondo di My Hero Academia,

La storia di Shinji Nishiya e soprattutto la sua infanzia, potrebbero apparire nelle pagine di My Hero Academia: Vigilantes, ma per ora non abbiamo avuto notizie a riguardo. Non resta che aspettare per scoprire dettagli riguardo il passato di Kamui Woods, nel frattempo ecco una nostra notizia dedicata al capitolo 300 di My Hero Academia.