My Hero Academia, Kohei Horikoshi e l'amore per Batman: ecco alcune citazioni

Il papà di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, non ha mai nascosto la sua evidente ispirazione al mondo Marvel e DC sin dalle prime tavole del primo capitolo del suo manga. Negli ultimi tempi, tuttavia, il sensei si è particolarmente divertito a nascondere una paio di omaggi qua e là all'iconico eroe pipistrello.

Solo qualche giorno fa vi abbiamo mostrato questo parallelismo tra Deku e due degli eroi DC più popolari al mondo, Batman e Superman, mentre scrutano dall'alto le città che amano proteggere, senza considerare le varie illustrazioni a tema Marvel che l'autore ha realizzato nel proprio tempo libero. Ad ogni modo, spesso alcune splendide tavole che il mangaka disegna sono fortemente ispirate a scene e a cover emblematiche di Batman, in quanto Horikoshi è particolarmente legato all'eroe pipistrello.

In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad alcune delle citazioni più recenti di My Hero Academia all'universo comics di Batman, come mostrano soprattutto le due tavole appartenenti agli ultimi due capitoli. La posa di Deku, il salvataggio di un eroe, il malizioso sorriso di Toga e persino l'illustrazione realizzata ad hoc per l'esibizione a tema del manga, la stessa utilizzata come immagine d'apertura, sono tutti chiari riferimenti a celebri pannelli dell'iconico eroe dei fumetti americani.

E voi, invece, avevate notato questo parallelismo e questa profonda ispirazione tra My Hero Academia e Batman? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.