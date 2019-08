My Hero Academia: Kohei Horikoshi anticipa l'uscita del Volume 24 con un bellissimo sketch

Pochi giorni fa è stata mostrata la cover ufficiale del Volume 24 di My Hero Academia, il nuovo tankobon inclusivo dei capitoli dal 225 al 235. Oggi, nel giorno di uscita del Volume, Kohei Horikoshi ha deciso di condividere con i suoi follower un bellissimo sketch dedicato ad alcuni degli eroi della 1-A, ritratti durante una foto di gruppo.

Nello sketch in bianco a nero visibile in calce, Horikoshi ha ritratto Izuku Midoriya mentre scatta una foto di gruppo a Kyoka Jiro, Denki Kaminari, Tsuyu Asu e Shoto Todoroki. Il disegno mostra anche la data di uscita del nuovo Volume, ovvero il 2 agosto 2019.

Nel tweet, Horikoshi ha scritto: "Il Volume 24 di My Hero Academia è in vendita da oggi, 2 agosto 2019. La cover è in nero e rosso. Grazie mille per il supporto!". I colori scelti per la copertina, molto scuri, riflettono la personalità dei suoi protagonisti: questo nuova raccolta è infatti dedicata alla Lega dei Villain.

Con questa ultima uscita, tutti i capitoli del manga sono stati serializzati nei tankobon, ad eccezione degli ultimi tre. Il recente arco narrativo tratta in maniera approfondita la personalità di molti dei cattivi del mondo di Boku no Hero, dunque probabilmente vedremo una cover simile anche nel Volume 25.

Cosa ne pensate? State leggendo il manga? Diteci la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! Vi ricordiamo inoltre che ultimamente abbiamo parlato anche del capitolo 238 di My Hero Academia, dunque non perdete l'occasione di dare un'occhiata al nostro approfondimento!