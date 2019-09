My Hero Academia: Kohei Horikoshi celebra la nuova action figure di Bakugo con uno sketch

My Hero Academia si sta preparando al grande debutto di ottobre, mese in cui andrà in onda l'attesissima quarta stagione. Visto il grande successo riscosso dalla serie negli ultimi anni, ARTFX ha deciso di celebrare l'uscita dei nuovi episodi con una action figure dedicata a Katsuki Bakugo, l'aspirante eroe più amato dal pubblico giapponese.

La statuetta, visibile in calce insieme allo sketch celebrativo dell'autore Kohei Horikoshi, è stata disegnata e costruita da Salle Cato e Tatsuya Hattori per ARTFX ed è alta circa ventidue centimetri. Il pezzo da collezione è già disponibile all'acquisto per 9200 yen (circa 80 euro).

Come in occasione del lancio della action figure di Shoto Todoroki, il mangaka ha condiviso un artwork sul suo profilo ufficiale Twitter. Nel post, Horikoshi ha scritto: "La nuova action figure ARTFX di Bakugo è finalmente in vendita! I guanti e la maschera sono removibili e posizionabili in una moltitudine di modi differenti! La maschera in particolare sembra molto pesante.. Wow!".

Nonostante sia finito alle spalle di Izuku Midoriya nei primi due sondaggi di popolarità, redatti rispettivamente in Giappone e negli Stati Uniti, Bakugo è riuscito a prendere la testa della classifica nei successi sei. Alle sue spalle, sia negli USA che in Giappone, si trova il protagonista Midoriya, mentre il terzo posto è occupato da Shoto Todoroki.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la statuetta? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!