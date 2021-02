My Hero Academia: Kohei Horikoshi commenta ironicamente i recenti avvenimenti del manga

Durante il War Arc di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha portato i suoi lettori attraverso morti, battaglie ad alto tasso di adrenalina e rivelazioni clamorose. Questi avvenimenti incredibili sono stati commentati in modo piuttosto irriverente dallo stesso mangaka giapponese.

La spaventosa guerra tra eroi professionisti e villain ha portato grandi cambiamenti nella società degli eroi, ma non solo, la battaglia ha portato My Hero Academia ad affrontare temi più maturi e ad assumere toni più dark. Tuttavia, sebbene la sua opera sia divenuta più oscura che mai, Kohei Horikoshi si è preso in giro in una dedica speciale per i suoi fan che ha accompagnato il capitolo 301 del manga.



"Ci scusiamo per il continuo alto tasso di umidità della trama. Potrebbe essere giusto se leggessi un deumidificatore", ha scritto il mangaka. Difatti, anche il proseguo della guerra sta suscitando intense emozioni nei lettori. Il nuovo capitolo di My Hero Academia ha esplorato il passato della famiglia Todoroki portandoci a scoprire come Toya sia diventato Dabi, e come Endeavor e sua moglie stiano affrontando la tremenda verità a cui sono stati sottoposti.



Anche il futuro dell'opera pare tutt'altro che roseo. Mentre i Pro Heroes sono in ginocchio, il Fronte di liberazione del sovrannaturale è già tornato all'attacco. Shigaraki e All For One sono pronti per un nuovo e devastante attacco alla società. Mirko diventa Megan Thee Stallion in questi sketch ufficiali di My Hero Academia. Le origini di Dabi e la vera natura del suo Quirk in My Hero Academia 301.