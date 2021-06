My Hero Academia: Kohei Horikoshi condivide uno sketch dedicato a Himiko Toga

È già disponibile la nuova puntata di My Hero Academia 5, in attesa di scoprire come si concluderà questa parte della storia, vi segnaliamo un tweet condiviso dall'autore dell'opera Kohei Horikoshi, in cui è presente un disegno incentrato su un personaggio famoso della serie.

My Hero Academia è diventato in poco tempo uno degli anime più visti in tutto il mondo, in particolare grazie ai suoi originali protagonisti e ai loro avversari. In particolare Himiko Toga ha subito conquistato i numerosi appassionati dell'opera, grazie ad un design molto ispirato. Il celebre mangaka ha quindi condiviso su Twitter il messaggio che trovate in calce alla notizia, in cui è presente un suo sketch dedicato all'avversaria di Izuku e gli altri. Il disegno è stato apprezzato dai fan di My Hero Academia, ricevendo in poco tempo quasi 100 mila Mi Piace e più di 15 mila condivisioni. Nei commenti al tweet invece, gli utenti della famosa piattaforma social hanno espresso la loro felicità nel rivedere questo personaggio, oltre a complimentarsi con il mangaka per il suo disegno.

Come sapete su Crunchyroll sono disponibili le puntate della quinta stagione dello show, se non l'avete ancora letta ecco la nostra recensione della quinta puntata di My Hero Academia 5.