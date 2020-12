My Hero Academia: Kohei Horikoshi dedica uno sketch ai Tre Moschettieri del TerzoFilm

L'annuncio del terzo film dedicato alla serie My Hero Academia ha sorpreso non poco gli appassionati dell'opera creata da Kohei Horikoshi, e che ormai da alcuni anni si è affermata tra gli shonen più seguiti. Dopo parole dette proprio da Horikoshi in occasione dell'annuncio, il mangaka ha deciso di realizzare un simpatico sketch dei protagonisti.

Riconfermando la finestra di uscita della pellicola, che ad ora è stata prefissata per l'estate 2021, il maestro ha deliziato i fan con una simpatica illustrazione in cui sembra che Midoriya, Todoroki e Bakugo si stiano facendo un selfie, scattato naturalmente da Deku. Questo sottolinea ancora una volta quanto il legame e la collaborazione dei tre sarà centrale nel film, per quanto ancora non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla trama.

Nonostante non siano trapelate altre informazioni, sappiamo che Horikoshi ricoprirà un ruolo fondamentale, come supervisore e character designer, come ha fatto in passato per le due pellicole precedenti, My Hero Academia: Two Heroes, e My Hero Academia: Heroes Rising. In un messaggio diretto ai fan, Horikoshi ha spiegato come le cose siano cambiate rispetto a quando aveva detto che non ci sarebbe stato un terzo lungometraggio dedicato alle avventure della Classe 1-A, sottolineando l'importanza del sostegno della community.

Ricordiamo che l'autrice di Scum's Wish ha disegnato Shoto e Bakugo, e vi lasciamo al poster dei Tre Moschettieri, prima immagine mostrata del nuovo film.