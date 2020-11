My Hero Academia: Kohei Horikoshi disegna gli eroi di Shonen Jump

Il creatore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, ha davvero creato qualcosa di speciale con la sua opera. Un fan ha pubblicato un disegno del mangaka che ritrae molti dei protagonisti dei manga più famosi che sono stati pubblicati sulla rivista giapponese Shonen Jump!

Shonen Jump è stato un trampolino di lancio per moltissimi manga di successo che hanno avuto un adattamento animato, e My Hero Academia è tra questi. Mentre nemmeno la pandemia è riuscita a fermare i lavori sulla quinta stagione di My Hero Academia, e il manga in un punto decisamente coinvolgente, per i fan di My Hero Academia saranno dei mesi ricchi di sorprese!

L’utente Twitter Atsushi 101X ha condiviso questo incredibile disegno del creatore di My Hero Academia, che mostra molti degli eroi di Shonen Jump: Bleach, Hunter x Hunter, Haikyuu, Assassination Classroom, tutti disegnati nello stile di Horikoshi.

Kohei in questo momento sta lavorando duramente sulla produzione del manga di My Hero Academia, negli ultimi capitoli abbiamo potuto vedere chiaramente il livello di cura e di dettaglio che il mangaka mette in ogni singola pagina dell’arco della guerra contro il Fronte di Liberazione del Paranormale. In questo Arco i nemici hanno messo in atto il loro malvagio piano e stanno combattendo una guerra contro gli eroi, che sta avendo conseguenze devastanti in entrambe le fazioni.

Anche se non sappiamo ancora come si concluderà la battaglia, il mondo della UA non sarà più lo stesso. Noi ci chiediamo qual è la scena più attesa della quinta stagione di My Hero Academia?