My Hero Academia, Kohei Horikoshi entusiasta della seconda stagione di The Mandalorian

Non che la passione del sensei per il mondo di Star Wars fosse un segreto, ma di recente abbiamo potuto appurare quanto l'autore di My Hero Academia Kohei Horikoshi ami The Mandalorian, e quanto abbia gradito la seconda stagione della serie di Disney+.

Se infatti in passato avevamo anche trovato degli easter egg a tema The Mandalorian in My Hero Academia, questa volta la menzione di una delle serie più popolari del momento arriva dallo stesso autore sulle pagine di Weekly Shonen Jump, la rivista in cui è serializzata la sua opera.

A riportare il commento è un utente di reddit, che ci mostra traduzione e illustrazione (spoiler?) del mangaka in merito alla sua reazione alla seconda stagione dello show.

"Ero davvero elettrizzato per la seconda stagione di The Mandalorian. Ero così entusiasta che la situazione mi è un po' sfuggita di mano. Wow!" afferma, allegando il disegnino di una mano (in riferimento forse a un certo Jedi?) con tanto di occhi, naso e bocca.

Ovviamente, non poteva certo mancare una sfilza di "Questa è la via" tra i commenti al post, che sappiamo tutti essere la giusta risposta in questi casi.

Chissà, però, se nei prossimi capitoli di My Hero Academia vedremo altri riferimenti e easter egg ispirati proprio da personaggi, luoghi ed eventi di The Mandalorian 2...