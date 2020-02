My Hero Academia, anche Kohei Horikoshi interviene in merito all'ultima polemica

My Hero Academia non è un'opera nuova alle polemiche, soprattutto quando le critiche coinvolgono le curve dei personaggi femminili. Questa volta però, la spiacevole situazione ha investito direttamente il sensei, "colpevole" di aver utilizzato un nome improprio per il misterioso Dottor Ujiko.

L'ondata di malumore innescata dall'ultima polemica ha costretto, in un primo momento, Weekly Shonen Jump a intervenire per annunciare alcuni cambiamenti in merito al prossimo futuro di My Hero Academia. La rivista, in comunione con Horikoshi, ha dunque deciso di apportare le opportune modifiche al nome del Dr. Ujiko, "Shiga Murata", a seguito delle critiche scaturite dal criminale progetto utilizzato dai giapponesi contro la Cina e la Corea durante la seconda guerra mondiale. In particolare, l'autore ha esordito con un comunicato che recita quanto segue:

"Per quanto riguarda il nome apparso nel capitolo di Jump di questa settimana, "Shiga Murata", molti hanno espresso le proprie perplessità in merito a questo nome riconducibile ad alcuni spiacevoli eventi del passato. Quando ho scelto questo nome non avevo alcuna intenzione di ricollegarlo a tale avvenimento. Ho preso molto sul serio le vostre critiche e, pertanto, modificherò il suo nome".

Nonostante il post pubblicato su Twitter, la community si è spaccata in due, tra chi continua a esprimere le proprie critiche e chi, invece, tenta assiduamente di supportare il celebre autore.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa spiacevole polemica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.