My Hero Academia: Eri e Kota diventano studenti del Liceo Yuei in un artwork fanmade

Come ribadito diverse volte da Kohei Horikoshi, My Hero Academia è ormai entrato nel suo atto finale. Ma cosa succederà quando la serie finirà? Secondo l'immaginazione di un fan, l'autore si cimenterà in un sequel i cui protagonisti saranno Eri e Kota!

Con la battaglia finale tra la società degli eroi e il Fronte di Liberazione del Paranormale che si avvicina sempre di più, un fan ha provato a immaginare quel che accadrà in futuro. Quando Deku e compagni si ritireranno dalla scena, debutterà una nuova generazione di eroi, questa volta guidata da Eri e Kota.

Per chi non dovesse ricordarseli, Eri e Kota sono due bambini legati dallo stesso destino: essere salvati da Izuku Midoriya. Accompagnato dal gruppo di eroi Wild, Wild Pussycats, Kota apparve per la prima volta nella Stagione 3 dell'anime. Avendo perduto i genitori in seguito all'attacco di un folle criminale, il bambino odiava dal profondo del cuore la professione dell'eroismo. Deku, però, proteggendolo da Muscular, lo fece ricredere. Recentemente, Kota è tornato nelle pagine del manga per dare conforto a Midoriya, il suo unico idolo.

Un po' come Kota, anche Eri è strettamente legata a Deku, oltre che a Lemillion. I due aspiranti eroi dello Yuei, infatti, salvarono la bambina dalle mani di Overhaul nel corso della Stagione 4 dell'anime. Ora, Eri vive nell'accademia, dove assieme a Mirio Togata sta crescendo sviluppando il suo Quirk.

Nel futuro, stando a questo artwork, i due seguiranno le orme di Izuku e diventeranno aspiranti eroi al Liceo Yuei. E chissà che uno di loro non possa diventare il nuovo erede di One For All. Vi piacerebbe un sequel con loro due come protagonisti? Vi lasciamo alle teorie di My Hero Academia 329 e al flashback di My Hero Academia 328.