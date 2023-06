My Hero Academia: Lady Nagant in abito da sera nel nuovo sketch di Horikoshi

Prima dello scoppio della grande guerra tra Heroes e Villains in My Hero Academia Izuku Midoriya ha passato un periodo oscuro e solitario, diventando quasi un Vigilante, e nel quale Kohei Horikoshi ha portato in scena Lady Nagant, ex Pro Hero passata dalla parte di All For One e immortalata in un nuovo sketch firmato proprio dal mangaka.

Vista la complessità della missione assegnatagli dall’antagonista, Lady Nagant è stata distrutta dallo stesso All For One a distanza, rimanendo aggrappata alla vita. Cercando di superare la traumatica sequenza dell’esplosione del corpo della ragazza, salvata da Hawks mentre precipitava, Horikoshi ha voluto immaginarla come ospite di una serata galante, al fianco del suo alleato Gentle Criminal.

Come potete vedere dall’illustrazione in questione, riportata in fondo alla pagina, entrambi sono stati rappresentati con indosso abiti molto eleganti, che cambiano profondamente i loro design originali. Per quanto riguarda Gentle Criminal la differenza principale sta nella colorazione degli abiti, qui molto più chiari dell’aspetto donatogli nella serie, mentre Kaina Tsutsumi, vero nome di Lady Nagant, appare in un abito da sera aderente, e possiamo supporre che sia viola, colore dominante del suo design.

Un significativo omaggio ad un personaggio molto popolare tra i fan, e che forse riusciremo a vedere prima del gran finale della serie. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che Horikoshi ha dato degli indizi su quale potrebbe essere l’ultimo volume di My Hero Academia, e ricordiamo che il manga è attualmente in pausa per le condizioni dell’autore.