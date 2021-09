My Hero Academia: Lady Nagant al centro della cover del volume 32

Con il nuovo capitolo uscito da pochissime ore su MangaPlus, la stesura My Hero Academia procede senza troppi intoppi. Il manga, però, è una ventina di capitoli indietro rispetto alla serializzazione settimanale. Il tankobon numero 32, di prossima uscita in Giappone, accorcerà le distanze.

Convinto con la forza dai suoi compagni, Deku ha da poco fatto ritorno al Liceo Yuei. I lettori del manga, però, devono ancora vivere la sua fuga oscura. Il volume 32 di My Hero Academia riprenderà le vicende dal capitolo 307, in cui Midoriya taglia definitivamente i ponti con i suoi legami allontanandosi per qualche tempo dall'accademia per eroi.

In uscita in Giappone il 4 ottobre, My Hero Academia 32 raccoglierà al suo interno, come di consueto, una decina circa di capitoli. Ciò vuol dire che nelle pagine del manga sta per debuttare Lady Nagant, uno dei personaggi più amati dal fandom.

La tiratrice scelta, che ha alle spalle un passato commovente, sarà la star della cover del nuovo tankobon. Come potete vedere nel tweet in calce all'articolo, Nagant e il suo Quirk, che le permette di estrarre un fucile da cecchino dal gomito, sono al centro della copertina, tagliata in due da Deku con una saetta. Questo simbolo corrisponderà a un nuovo, utilissimo potere di Midoriya.

In Italia, la serializzazione di Edizioni Star Comics è ferma al volume 28, con il 29 in uscita nelle prossime settimane. Vi lasciamo a data di uscita e teorie sul capitolo 327 di My Hero Academia e a un artwork fanmade che immagina il debutto di Lady Nagant nell'anime.