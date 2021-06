My Hero Academia e Lady Nagant: il perché della sua decisione

Col passare del tempo, Kohei Horikoshi ha lasciato la narrazione della dicotomia tra bene e male in My Hero Academia, portando davanti al lettore un mondo molto più grigio. Queste sfumature che portano a personaggi con valori e obiettivi diversi vengono messi davanti a Izuku Midoriya, il quale è costretto ad affrontarli.

Non c'è solo il passato di Hawks a essere particolare, con Horikoshi che negli ultimi capitoli ha presentato Lady Nagant. Ex eroina ed elemento di spicco del dipartimento di pubblica sicurezza, ha deciso di ribellarsi al mondo creato dai presunti buoni grazie ad assassini compiuti nell'ombra. Nel capitolo 314 di My Hero Academia, la donna rivela parte del suo passato e tutto ciò che ha dovuto compiere per reggere questa falsa società. La pace creata in cui hanno vissuto Midoriya e le generazioni più giovani è stata ottenuta soltanto facendo compromessi e uccidendo persone che rischiavano di minacciare la società.

Anche gli omicidi di altri eroi sono stati tenuti segreti, e ciò ha portato Lady Nagant a pensare su quanto queste sue gesta fossero davvero fondamentali per una società pacifica. Dopo essere stata rinchiusa a Tartarus, ha pensato che almeno All for One portasse avanti i suoi piani con trasparenza, senza nascondersi dietro una facciata, ed è per questo che ha deciso di aiutarlo a distruggere la società delle menzogne creata in passato. Riuscirà Deku a scardinare anche questo ideale nei prossimi capitoli di My Hero Academia?