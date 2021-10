My Hero Academia: Lady Nagant e la signorina volpe nello sketch celebrativo del Vol. 32

Da pochi giorni, in Giappone è stato rilasciato My Hero Academia Volume 32, albo che racchiude i capitoli che vanno dal 305 al 315. Stelle dei suddetti capitoli sono due nuove protagoniste, omaggiate da un bellissimo sketch celebrativo condiviso su Twitter dall'autore Kohei Horikoshi.

Presenti solo in una manciata di capitoli, Lady Nagant e la "signorina volpe" hanno conquistato i cuori dei fan, l'una per il tragico background e l'altra per la sua storia di razzismo. Entrambe legate a doppio filo con Midoriya, o per meglio dire con Dark Deku, sono state omaggiate da un'illustrazione inedita di Horikoshi rilasciata in occasione della pubblicazione giapponese del Volume 32 di My Hero Academia.

Chi segue la serializzazione settimanale su MangaPlus, conoscerà già la storia di queste due bellissime "eroine". Lady Nagant faceva parte della Public Safety Commision, ma in seguito a delle riflessioni morali interiori decise di uccidere i suoi colleghi corrotti. Rinchiusa nel Tartaro, viene liberata da All For One e istigata a mettersi alla ricerca di Deku.

La signorina volpe, invece, è un essere antropomorfo, che a causa del suo aspetto "animalesco" viene attaccata da alcuni cittadini improvvisatisi vigilanti. Salvata da Dark Deku, viene protetta dalla pioggia battente con un gesto amorevole.

L'illustrazione celebrativa di Horikoshi vede Nagant seduta tra le gambe della gigantesca signorina volpe. Al loro fianco, si erge la scritta "Ora è il tuo turno", la stessa frase che All Might disse a Deku e che un certo villain ha ripetuto in seguito con fare beffardo. E voi, cosa ne pensate di questo sketch, merita spazio nel manga? Vi lasciamo a un altro artwork ufficiale, questa volta a colori, di una certa protagonista di My Hero Academia.