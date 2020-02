My Hero Academia lancia nuovi nomu. Pericolo per Mirko e gli altri eroi?

Momentaneamente archiviato il caso del dottor Shiga Maruta/Kyudai Garaki, My Hero Academia prosegue con la sua serializzazione su Weekly Shonen Jump senza problemi. Kohei Horikoshi sta preparando un arco narrativo dove potenzialmente tutti gli eroi professionisti riusciranno a mettersi in mostra, in uno scontro che si preannuncia stellare.

Negli scorsi capitoli di My Hero Academia, abbiamo visto finalmente l'ingresso in scena di Mirko, eroina della top 10 giapponese ma che finora aveva ricevuto solo qualche comparsa qua e là. Gli ultimi due capitoli, invece, le hanno dato ampio spazio ma anche grandi pericoli da affrontare.

Col capitolo 261 pubblicato la scorsa settimana, per Mirko le cose si fanno davvero dure: dopo l'irruzione nel laboratorio, non è riuscita a fermare in tempo il dottor Garaki dal risvegliare i nomu High End lì presenti. Ciò ha comportato un attacco massiccio di queste creature che hanno scaraventato l'eroina contro una delle pareti. Sul luogo arriva anche Crust che però subito viene messo alle strette da un ulteriore High End.

Queste creature sembrano essere dotate di un intelletto pari a quello dell'High End che attaccò Endeavor ed Hawks diversi mesi prima e che l'eroe fiammeggiante riuscì a sconfiggere solo dopo uno scontro davvero arduo. Stavolta però i nomu non sono in solitaria, ma sono bensì almeno una mezza dozzina. Seppure ancora indeboliti dal recentissimo risveglio, non sono avversari da sottovalutare e ciò potrebbe voler dire che Mirko e Crust non riusciranno a tener loro testa da soli.

My Hero Academia sarà in pausa però Horikoshi ha già annunciato un capitolo 262 fantastico in arrivo su Weekly Shonen Jump numero 14.