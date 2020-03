My Hero Academia lascia spazio alle ragazze: in arrivo un'altra seducente lotta

Con Overhaul sconfitto, i protagonisti di My Hero Academia si possono concentrare sul Festival Culturale. Come quello Sportivo, anche quest'altro evento della Yuei riserverà diverse competizioni anche se su un piano diverso. Mentre scoppia la gara con la classe 1-B, le affascinanti fanciulle che popolano l'anime si preparano per un altro concorso.

Durante il Festival Culturale si terrà infatti un concorso di bellezza a cui prenderanno parte le più belle studentesse del liceo Yuei. Una delle partecipanti è Nejire Hado, il membro dei Big Three dell'accademia che ha impiegato pochi secondi per conquistare i fan nell'episodio 4x20 di My Hero Academia.

La studentessa del terzo anno dovrà prepararsi ad affrontare la sua rivale dell'anno precedente, Bibimi Kenranzaki della 3-G e detentrice del titolo. Oltre a loro due gareggeranno anche altre ragazze come Itsuka Kendo della 1-B. Chi vincerà la competizione di fascino femminile?

Il Festival Culturale rischia però anche di non tenersi a causa dell'arrivo di un villain: il criminale Gentle sta pianificando insieme alla sua aiutante La Brava un evento che metterà in crisi l'intera organizzazione. In My Hero Academia 4x21 già vedremo il piano dei malvagi in atto.