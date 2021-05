My Hero Academia, una Latte Art diventa virale: ecco lo scintillante cappuccino di Aoyama!

RunaPocket, una giovane barista giapponese appassionata di anime, ha creato una particolarissima fan art dedicata a Yuga Aoyama (alias Can't Stop Twinkling), uno dei compagni di classe di Deku in My Hero Academia. La sua creazione, condivisa su Twitter solo poche ore fa, è subito diventata virale ricevendo una valanga di retweet e upvote.

In calce potete dare un'occhiata alla creazione della ragazza, con l'eroe ritratto mentre utilizza il suo Navel Laser. La Latte Art invade persino un secondo piattino, dove sono ritratte le scintillanti stelline create dal Quirk di Aoyama. Un omaggio perfetto all'aspirante eroe della 1-A, e un bel premio di incoraggiamento dopo la performance non proprio brillante vista nell'episodio 5x06 dell'anime.

Yuga Aoyama è stato protagonista di una serie di episodi nell'ultimo arco narrativo della quarta stagione di My Hero Academia, e in futuro potrebbe giocare un ruolo abbastanza importante, almeno stando agli indizi lasciati da Kohei Horikoshi. L'aspirante eroe del resto rompe la quarta parete da anni, e chissà che il suo curioso modo di fare non nasconda in realtà qualche segreto.

E voi cosa ne dite? Che voto dareste a questa fan art? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che mancano meno di ventiquattr'ore al nuovo episodio di My Hero Academia, disponibile dalle 17:30 di sabato 7 maggio solo su Crunchyroll.