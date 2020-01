My Hero Academia: anche la League of Villain ha il suo 'Plus Ultra'

"Plus Ultra!" è il famoso motto dell'accademia Yuei, luogo in cui Izuku Midoriya e gli altri protagonisti di My Hero Academia passano la maggior parte del tempo. Non c'è mai stato invece un motto per i cattivi della League of Villain, ma lo scorso episodio di My Hero Academia stagione 4 potrebbe aver risolto questo problema.

L'episodio 13 di My Hero Academia è stato sotto i riflettori per ben altro, come la lotta tra Overhaul e Deku che ha raggiunto l'apice. Mentre il protagonista usava il suo One for All al 100%, la League of Villain osservava la scena. Toga e Twice erano ancora nei paraggi del nascondiglio dello Shie Hassaikai, mentre a loro si è poi aggiunto Mr. Compress.

Lo scontro che si svolgeva al di sopra delle loro teste riceveva gli incitamenti di tanti personaggi come Uraraka e Asui, e proprio in quel frangente Toga ha coniato il motto per il loro gruppo criminale. "Go Entropy! Plus Chaos!" è la versione inglese del motto, traducibile come "Forza, entropia! Plus Caos!" con la seconda parte che riprende il famoso motto dell'accademia di eroi.

Il caos inevitabilmente aumenta l'entropia, una grandezza fisica che misura proprio il disordine all'interno di un sistema. I cattivi di My Hero Academia inizieranno a seminare ancora più caos nella società?