My Hero Academia: un leak svela il periodo d'uscita della settima stagione

Mentre nel manga di My Hero Academia prosegue l'atto finale costellato di battaglie memorabili e molti colpi di scena, i fan della storia di Izuku Midoriya aspettano il ritorno dell’anime con la settima stagione. Secondo alcuni leak emersi in rete però non dovrebbe mancare molto alla rivelazione della data d'uscita e a un nuovo trailer.

I fan più appassionati sono tornati brevemente nel mondo di My Hero Academia grazie all’episodio OVA dedicato ad un gioco di carte molto simile a Yu-Gi-Oh, ma per quanto sia stato divertente è chiara la funzione di palliativo in attesa di importanti informazioni e dettagli su quando, finalmente, potremo tornare a seguire le gesta dei giovani Heroes in formazione alla prestigiosa Yuei.

Dettagli di questo tipo non sfuggono però alle pagine dedicate a specifiche opere sui social, come @Mighty_Boy11 che ha condiviso un’immagine promozionale della settima stagione di My Hero Academia, dedicata a Deku, Bakugo, Shoto e Ochaco, fotografata da una rivista sui programmi televisivi, dove viene confermato il periodo d’uscita. La stagione 7 di My Hero Academia verrà pubblicata a partire dalla primavera del 2024.

Questa informazione, che vi invitiamo comunque a prendere come non ufficiale aspettando le conferme da parte di Shueisha e Ufotable, fa ben sperare anche per l’arrivo di un nuovo trailer durante il Jump Festa 2024, dove l’opera di Horikoshi promette già di essere uno dei grandi protagonisti.

Prima di salutarci, ecco le ipotesi su quanti volumi coprirà la settima stagione di My Hero Academia, e le 5 migliori scene di Deku. Fateci sapere cosa ne pensate della data d'uscita di My Hero Academia 7 e se anche voi vi aspettate un nuovo trailer all'evento di fine anno di Shueisha nei commenti.