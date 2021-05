My Hero Academia: il legame tra Eraserhead e Midnight, diversi ma simili

La trama di My Hero Academia è definita da amicizie, rivalità e rancori. Se alcuni rapporti sono ben evidenziati ai fan, come la competizione tra Bakugo e Deku, o l'idolatria di quest'ultimo verso All Might, altri sono più reconditi, come il profondo legame tra Eraserhead e Midnight.

Il rapporto tra Shota Aizawa e Nerumi Kayama è nato ben prima che entrambi divenissero insegnanti del Liceo Yuei. Come evidenziato dallo spin-off Vigilante My Hero Academia - Illegals, che si sta avvicinando alla conclusione, essi si conobbero quando erano ancora degli studenti dello U.A. Sebbene Midnight frequentasse il terzo anno e Aizawa il secondo, i due già agivano come una squadra. Fu proprio Nerumi ad aiutarlo a entrare nell'agenzia di eroi dell'hero Tenma Nakaoji.

Durante questo periodo, la gioiosa Midnight e il tenebroso Eraserhead strinsero una forte amicizia condividendo la passione per i gatti. Inoltre, i due affrontarono insieme la morte del loro amico Oboro, il cui corpo fu poi prelevato da All For One per trasformarlo nel "simil- Nomu" chiamato Kurogiri. In seguito, diventata insegnante dello Yuei, l'eroina vietata ai minori quasi costrinse il suo amico a fare lo stesso.

Ai tempi delle scuole, Aizawa era un ragazzo insicuro, mancava d'iniziativa e non sembrava poter diventare un hero professionista. Midnight, però, è riuscita a tirare fuori il meglio da lui, che ha ricambiato questa fiducia stringendo con lei un rapporto molto più intimo di quanto non possa trasparire nell'opera.

Che ne pensate di quest'amicizia "nascosta"? Dopo Vigilante, le origini di One For All potrebbero dare vita a un nuovo prequel di My Hero Academia.