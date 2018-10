My Hero Academia: Legendary Pictures realizzerà un film live-action

My Hero Academia, serie di Kohei Horikoshi, riceverà un adattamento live-action, come recentemente annunciato, dallo studio cinematografico statunitense Legendary Pictures.

I dettagli, attualmente, sono molto scarsi. Quello che sappiamo è che il progetto è già in fase di sviluppo.

Legendary produrrà il film con la supervisione di Alex Garcia e Jay Ashenfelter. Ryosuke Yoritomi coordinerà il film per conto di Shueisha, l'editore dietro My Hero Academia. Toho ha in programma di distribuire il film in Giappone. Al momento non sono state rilasciate informazioni sul cast e sullo staff.

Legendary Productions e anche coinvolto, attualmente, nella realizzazione del film di Detective Pikachu, primo live-action della serie Pokémon.

Per chi non lo sapesse, Legendary Pictures è stata coinvolta negli anni in titoli come Inception, Godzilla (2014) e Jurassic World.

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi. Attualmente è in corso di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha. Conta in patria 20 tankobon. In Italia il manga è edito da Star Comics.

Lo Studio Bones si sta occupando attualmente dell’adattamento animato della serie. Essa è diretta da Kenji Nagasaki e vanta il character design di Yoshihiko Umakoshi. La soundtrack è composta invece da Yuki Hayashi. Le tre stagioni dell’anime sono attualmente disponibili su VVVVID.