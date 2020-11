My Hero Academia diventa un LEGO grazie al set custom di un fan

I mattoncini LEGO sono tornati sulla cresta dell'onda da anni. Non solo nuovi set, ma anche videogiochi a tema accompagnati da franchise famosi, e addirittura dei film. La loro popolarità sembra non conoscere limiti e ha infatti invaso anche il mondo di anime e manga. Molti vorrebbero dei LEGO a tema My Hero Academia.

I fan spesso si adoperano per arginare le mancanze dei set ufficiali, come accaduto al Palazzo del Supremo di Dragon Ball ricreato proprio in LEGO, mentre qualcun altro ha costruito un Gold Experience in scala 1:1 con i famosi mattoncini. E dopo questi anime, non poteva mancare anche il turno di My Hero Academia, con jt14576 che ha condiviso su Reddit le sue ultime creazioni.

Condividendo due immagini che hanno riscosso un discreto successo sul social, vediamo la realizzazione di un LEGO di Endeavor e Mina Ashido in primis, con le loro caratteristiche da eroe: il primo sprigiona fiamme dalle mano, la seconda invece il suo particolare acido. Ma ovviamente la creazione degli eroi di My Hero Academia in versione LEGO da parte del fan non si è fermata qui.

Come si vede nella seconda immagine, nel piccolo scaffale creato ad hoc, ci sono tanti altri personaggi ricreati come Ochako Uraraka, Tsuyu Asui e All Might in versione muscolosa. Vi piacerebbe averli in un set ufficiale?