My Hero Academia: Lemillion e Nighteye sono spalla a spalla in un cosplay da 10 e lode

Mirio Togata e Mirai Sasaki, rispettivamente conosciuti come Lemillion e Sir Nighteyeye quando combattono il crimine, sono due dei personaggi più importanti della quarta stagione di My Hero Academia. Maestro e apprendista si sono guadagnati molti di fan negli ultimi mesi e di conseguenza, sono aumentati esponenzialmente anche i loro cosplayer.

In calce potete dare un'occhiata agli spettacolari costumi di @raptorwithashotgun e @the_lady_strange, per l'occasione spalla a spalla per portare in vita i due eroi. Il ragazzo mostra i muscoli nel suo completo di Lemillion, cosplay che l'ha reso famoso su Reddit negli ultimi mesi. The Lady Strange invece, che ricordiamo essere una ragazza di 30 anni, si è completamente trasformata in modo da assumere le sembianze dell'ex apprendista di All Might (citato tra l'altro con un bellissimo pupazzetto). Il post, con più di 9000 upvote su Reddit, è uno dei più apprezzati del mese.

Lemillion e Sir Nighteye sono stati assolutamente centrali nell'Arco Narrativo della Shie Hassaikai, coperto dai primi tredici episodi della quarta stagione dell'anime. Mirio in particolare ha brillato nel corso dell'episodio 11 di My Hero Academia, combattendo contro Overhaul e proteggendo Eri a costo di perdere il suo Quirk.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il cosplay dei due ragazzi? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece non riusciste più ad aspettare, vi consigliamo di dare un'occhiata alla preview dell'episodio 14 di My Hero Academia.