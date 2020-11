My Hero Academia: Lemillion e Overhaul tornano a scontrarsi in questo cosplay

In attesa della quinta stagione dell'anime di My Hero Academia, riviviamo una delle battaglie più epiche dell'intero franchise grazie a un fantastico doppio cosplay portato dall'utente Instagram Leo Chiro.

La quarta stagione animata dell'opera di Kohei Horikoshi ha introdotto agli appassionati alcuni dei protagonisti più amati, sia tra le fila degli eroi che dalla parte dei villain. Ci riferiamo in particolare a Mirio Togata e Overhaul, autori di uno scontro ad alto tasso di adrenalina. L'eredità di questa battaglia sarà un pesante fardello da portare per la prossima stagione.

Quando Lemillion sembrava stare per sconfiggere l'antagonista, grazie alla sua fenomenale Permeazione, il villain ha sfoderato un'arma segreta micidiale; un proiettile in grado di cancellare in via definitiva qualsiasi Quirk. Il giovane eroe ha pagato a caro prezzo la scelta di proteggere a qualsiasi costo la piccola Eri.

In attesa di scoprire se Mirio riuscirà mai a recuperare i suoi poteri, sul proprio profilo Instagram il cosplayer Leon Chiro ha omaggiato entrambi i protagonisti dello scontro. I cosplay di Lemillion e Overhaul sono pressoché perfetti, sia nei costumi di scena che nell'interpretazione. E voi che pensate di questo cosplay e del combattimento tra i due? Nel frattempo, scopriamo cinque curiosità sul Quirk di Mirio Togata di My Hero Academia. I collezionisti di Funko Pop! non dovrebbero perdersi questa nuova ondata di statuette a tema My Hero Academia.