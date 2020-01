My Hero Academia: Lemillion potrà mai tornare a riavere il suo potere in futuro? Forse...

Con la puntata quattordici della quarta stagione di My Hero Academia< si può dire conclusa la saga degli "Otto Precetti di Morte" definitivamente. Chiusasi col botto e un combattimento che ha fatto rimanere con il fiato sospeso tantissimi fan in tutto il mondo, l'ultimo episodio ha dato il suo addio a un grande eroe.

Se avete guardato la puntata allora saprete che stiamo parlando di un personaggio che in questo primo arco narrativo della quarta stagione ha avuto un ruolo principale: Sir Nighteye. Proprio l'eroe preveggente si è spento davanti agli occhi di Miro Togata, altra vittima delle scelleratezze di Overhaul.

Abbiamo visto che poco prima che questi venisse sconfitto, Lemillion è andato incontro a un destino crudele che ha visto il suo potere sparire per sempre a causa di uno dei proiettili fabbricati dalla Yakuza. Perciò sembrerebbe proprio che la carriera del giovane Togata, come Pro Hero, sia ormai giunta al termine. Eppure, stando all'ultima puntata mandata in onda, si vede Nighteye che ripensa al giorno in cui ha preso Lemillion sotto la sua ala protettiva. Ricorda di averlo fatto solo per allontanare il potere del One for All da Izuku, per poi affezionarsi inevitabilmente. Proprio durante questo excursus nel passato, l'eroe in fin di vita tocca il viso del suo allievo, attivando quindi il suo potere di preveggenza. L'anime non mostra chiaramente ciò che Nighteye vede, però sentiamo quest'ultimo dire a Miro Togata che davanti a sé ha un grande futuro ad attenderlo. Che sarà un eroe forte ed elegante e di continuare ad andare avanti sempre con il sorriso stampato in volto.

Ovviamente, ciò potrebbe non corrispondere a quello che la visione gli ha mostrato. Potrebbe essere un invenzione di Nighteye per dare speranza al suo allievo, eppure pensandoci bene, Lemillion in qualche modo potrebbe ritornare ad avere indietro il suo potere. La chiave per fare ciò è Eri che, grazie al suo Quirk di portare le cose a uno stadio precedente, se imparasse a controllarlo, potrebbe riportare Miro ha quando ancora aveva il suo potere. Ad avvalorare la cosa è il fatto che Eri ora si sta allenando proprio per controllare il suo dono.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo promettente eroe? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti.

L'episodio 14 di My Hero Academia 4 commuove i fan.