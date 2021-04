My Hero Academia: i lettori hanno notato un felice aggiornamento riguardo All Might

I recenti sviluppi di My Hero Academia hanno dato inizio ad un nuovo arco narrativo, e mentre la maggior parte delle attenzioni sono rivolte a Izuku Midoriya, che sta cercando di rimediare al caos in cui si trova Tokyo, nell'ultimo capitolo il protagonista è stato aiutato dal suo mentore All Might, il quale ha ostentato la sua ricchezza.

Il capitolo 310 si apre in una notte piovosa, mostrando Deku impegnato a fermare una gang di ragazzi armati che se la sta prendendo con una ragazza del tutto indifesa. Fortunatamente il protagonista riesce a salvarla senza subire o infliggere danni ai criminali, e poco prima di andarsene vediamo arrivare sulla scena All Might, con un'automobile sportiva apparentemente molto costosa, caratterizzata probabilmente da particolari funzionalità, e da un design che non ha nulla da invidiare ad una moderna Batmobile.

Non è la prima volta che viene sottolineata la ricchezza di All Might, e degli altri Pro Hero, nel corso della serie, basti pensare all'intero edificio conosciuto come Might Tower, ma un fan, l'utente @Color_Division, è rimasto particolarmente sorpreso dal fatto che finalmente l'autore abbia voluto mostrare il benessere economico dell'ex numero 1 della Hero Society.

Ricordiamo che Eri è l'allieva di Bakugo nell'ultimo sketch di Horikoshi, e vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 311.