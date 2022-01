My Hero Academia: il Liceo Yuei ha in serbo un asso nella manica?

Con la battaglia finale tra Heroes e Villain che si avvicina sempre di più, le fazioni stanno lentamente scoprendo le proprie carte. Se di recente abbiamo conosciuto gli "amici" di All For One, ossia i suoi infiltrati, negli ultimi capitoli di My Hero Academia è emerso che anche il Liceo Yuei ha un asso nella manica da sfoderare.

Nascosti nella loro base segreta, i Villain attendono con ansia il momento in cui Tomura Shigaraki, ancora al tappeto in seguito ai gravi danni riportati nello scontro con Star and Stripe, riaprirà gli occhi. Nel frattempo, il Liceo Yuei sta sfruttando questo frangente di calma per riorganizzare le proprie difese, nonché per pianificare l'attacco ad All For One.

Il sacrificio dell'eroina statunitense ha concesso agli Heroes una grande opportunità. Nelle ore che precedono il risveglio di Shigaraki, al Liceo Yuei stanno lavorando duramente per potenziare la sicurezza, così da garantire protezione ai cittadini residenti e un muro sicuro agli studenti in gioco. Tuttavia, in My Hero Academia 339 scopriamo l'asso nella manica segreta dell'accademia.

Nel corso del capitolo, chiamata in causa da Midoriya e Iida, torna in scena Mei Hatsume, il genio della Sezione Support. È in questo frangente che l'autore ci fornisce un aggiornamento sugli sviluppi della barriera protettiva dello U.A. Highschool.

La ragazza, così come tutto il dipartimento di supporto, sta lavorando fino allo stremo per migliorare le difese interne ed esterne del liceo. Da quanto traspare, Mei è così concentrata sul suo lavoro da non rendersi nemmeno conto di quanto stia avvenendo fuori dalla scuola. Ma a cosa sta lavorando esattamente?

Sfruttando le limitate risorse a disposizione, Hatsume è a capo di un nuovo progetto che prevede la costruzione di camere di evacuazione in grado di volare via al primo segnale di pericolo. Quando la guerra scoppierà, i cittadini e i feriti potranno dunque scappare al sicuro, permettendo agli Heroes di combattere senza preoccupazione alcuna.

