My Hero Academia: una nuova linea di figure trasforma la Classe 1-A in una fattoria

Sia in patria che oltreoceano, My Hero Academia vanta una popolarità straordinaria. Quello creato da Kohei Horikoshi è dunque uno di quei franchise il cui merchandise è tra i meglio assortiti e più venduti. Questa novità merch, trasforma lo shonen di Shueisha in qualcosa di selvaggio.

Mentre il manga è indirizzato verso le battute finali, gli spettatori sono ancora in attesa del ritorno dell'anime. La produzione di My Hero Academia Stagione 6 procede senza particolari intoppi, anche se, a quanto pare, gli studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei sono caduti in una qualche trappola dei Villain.

Forse a causa di qualche gas creato a partire dai molteplici Quirk di All For One, Deku, Bakugo, Shoto e compagni sono stati trasformati in animali antropomorfi. Il giovane Midoriya è divenuto un cane di razza Yorkshire Terrier, All Might un leone, Bakugo un lemure e Uravity una dolce coniglietta. Ma non solo, anche Froppy e Shoto sono affetti da questa "malattia". I due sono diventati una rana e un gatto.

Si tratta ovviamente di uno scherzo, così come l'easter egg a tema baseball di My Hero Academia. Come vedete dal tweet in calce, dalla collaborazione tra My Hero Academia e lo zoo giapponese Tobu Zoo, l'azienda Kotobukiya ha dato vita a una particolare linea di figure. I suddetti sei pezzi, che ritraggono gli eroi in versione animalesca, verranno venduti al prezzo di circa 52 dollari per la collezione competa.