My Hero Academia, a che livello è Deku adesso? Confrontiamolo con gli altri eroi

Izuku Midoriya era un normale ragazzino senza quirk, incapace di poter salvare chiunque. Eppure il suo incontro con All Might l'ha fatto cambiare radicalmente, dando inizio alla storia di My Hero Academia. In principio incapace di gestire il potere del One for All, il suo corpo si è abituato piano piano alla forza eccezionale del quirk.

Izuku diventerà sicuramente uno degli hero più forti di sempre di My Hero Academia, ma a che punto è arrivato? Valutiamo il percorso effettuato negli ultimi capitoli per capire il livello di Deku di adesso in confronto con gli altri eroi professionisti.

Se il One for All era già potente se non usato al massimo, adesso Deku può sprigionare il 100% della sua forza senza rompersi gli arti sfruttando gli altri quirk insiti nel One for All, in particolare il Fa Jin. Questo finto One for All al 100% gli ha permesso di raggiungere la forza di All Might, anche se brevemente. Ciò vuol dire che in quanto a forza sprigionata in pochi istanti Deku è al momento il numero uno di tutti gli eroi, capace forse di confrontarsi anche con All for One. Tuttavia le battaglie possono essere lunghe e stancanti.

Sotto questo punto di vista, Deku ha ancora dei grossissimi margini di miglioramento. Il suo corpo non è ancora abituato appieno a sfruttare tutti quei quirk e lo scontro con Lady Nagant l'ha dimostrato. Alla fine della battaglia, in realtà anche nel bel mezzo, si è ritrovato ad avvertire violenti problemi fisici. Ciò vuol dire che un eroe esperto e potente come Endeavor avrebbe ancora diverse chance di sconfiggere Deku in uno scontro 1 VS 1, e in generale chiunque abbia un quirk adatto per una battaglia di logoramento sconfiggerà alla lunga il giovane eroe. Difficilmente però Deku manterrà queste lacune anche durante la battaglia finale di My Hero Academia.