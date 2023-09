My Hero Academia: ecco la locandina del nuovo OVA! UA Heroes Battle si mette in mostra

Studio BONES promette dei mesi piuttosto caldi per gli appassionati di My Hero Academia. Oltre all'uscita della settima stagione di My Hero Academia lo studio d'animazione ha in produzione altri due progetti inediti e originali. La storia del manga creato da Kohei Horikoshi verrà ampliato con un episodio speciale!

My Hero Academia avrà un quarto film anime, ma non solo. Alla pellicola avrà precedenza un'altra uscita. Nei cinema giapponesi debutterà un OVA di My Hero Academia, di cui nelle ultime ore sono arrivati i dettagli ufficiali.

L'episodio speciale di My Hero Academia si intitolerà "UA Heroes Battle" e riporterà gli spettatori della serie animata indietro nel tempo. My Hero Academia UA Heroes Battle è collocato cronologicamente ai tempi antecedenti alla prima guerra tra Heroes e Villain. La storia di questo OVA originale di Studio BONES è infatti ambientato a poco prima dell'arco narrativo dell'addestramento con Endeavor (Stagione 5 dell'anime).

In arrivo a fine ottobre 2023, My Hero Academia UA Heroes Battle si è messo in mostra con una prima locandina promozionale. Attraverso l'immagine, che ritrae gli studenti della Classe 1-A in tenuta da dormitorio, scopriamo le premesse della trama di questa puntata. Mirio Togata presenterà ai suoi colleghi più giovani il gioco di carte Yuuei Heores Battle, creato dalla sezione supporto. Questo gioco, però, sembra nascondere più di quanto sembra.