My Hero Academia e la lotta al gigante: spoiler e immagini del capitolo 278

La scorsa settimana tutti si aspettavano il capitolo 278 dell'opera di Kohei Horikoshi. Weekly Shonen Jump però dovette comunicare ai lettori appassionati del manga che My Hero Academia 278 non ci sarebbe stato. Il mangaka ha infatti dovuto cambiare la routine per affrontare la pandemia in Giappone e le sue conseguenze.

Non ci sono stati problemi stavolta per My Hero Academia dato che su Weekly Shonen Jump #33-34 arriverà la pubblicazione regolare dell'opera. Vediamo insieme gli spoiler del capitolo 278 di My Hero Academia.

Riprende la lotta tra giganti che si stava tenendo tra Gigantomachia e Mount Lady e le sue conseguenze. Nella folta foresta che circonda la magione si trovano ancora i ragazzi della 1-A e della 1-B con un gruppetto di professionisti. Jiro identifica un movimento verso la loro direzione e gli eroi si dirigono subito in quella direzione, lasciando dietro gli studenti. Tuttavia la battaglia sembra essere volta a favore di Gigantomachia dato che sulla sua schiena ci sono anche i membri della League of Villain. Dabi riesce a ritardare un attacco di Midnight e Kamui mentre Mr. Compress colpisce la donna con una delle sue armi segrete.

Mount Lady continua, da terra e insanguinata, a tentare di fermare Gigantomachia bloccandogli le gambe mentre Midnight si trascina ferita nella foresta avvisando i giovani eroi della situazione. Yaoyorozu prende così il comando ordinando a Jiro e Shoji di identificare al centimetro la posizione e la stazza del mostro mentre lei si coordinerà con Mudman della 1-B per preparare una trappola. La 1-A è determinata a rallentare l'attacco, ci riusciranno?

Dopo questa saga, My Hero Academia potrebbe utilizzare un timeskip per narrare nuove avventure.