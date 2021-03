My Hero Academia: una lugubre Dabi al femminile nel cosplay di Blood Raven

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia gli eroi sono stati messi in notevole difficoltà dai loro terribili avversari. Uno degli antagonisti su cui è stata rivolta maggiormente l'attenzione è Dabi il quale è reso protagonista anche di uno stupendo cosplay. Vediamolo insieme.

Tra le pagine del manga di Kohei Horikoshi il villain manipolatori di fiamme ha svelato pubblicamente numerosi segreti che hanno scioccato gran parte della popolazione e che stanno portando grandi cambiamenti nel futuro dell'opera. Egli è stato al centro di alcuni importanti combattimenti dando prova che il proprio potere non ha nulla da invidiare a quello di Endeavor, attuale eroe numero uno.

Una fan della serie ha scelto proprio l'antagonista come soggetto del proprio cosplay dando perciò vita ad una versione femminile di Dabi. Nelle foto riportate al termine della news la ragazza veste i panni del giovane membro dell'Unione dei Villain indossando dei pantaloni ed una giacca in pelle. Notevoli sono le riproduzioni delle bruciature presenti sul corpo della donna la quale posa in un luogo che presenta un'illuminazione tale da far apparire la propria interpretazione degna dell'aspetto lugubre del personaggio.

My Hero Academia si sta avvicinando alla conclusione e ci si chiede come potrebbero terminare i numerosi conflitti nati tra i protagonisti ed i loro nemici. Nel frattempo è molto attesa la trasposizione animata My Hero Academia 5 di cui è stato mostrato un terzo trailer.

Cosa ne pensate del cosplay di Dabi? Lasciateci le vostre impressioni nella sezione commenti.