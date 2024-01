My Hero Academia ha macchiato Bakugo per porre fine al regno di terrore di quel villain?

My Hero Academia è sul viale del tramonto, ormai vicinissimo all'epilogo. L'autore Kohei Horikoshi è infatti finalmente riuscito a liberarsi di quel temibile villain che da tempo immemore tormentava la società degli eroi. Il suo regno del terrore è finalmente finito e ad aver spezzato la sua maledizione è il giovane eroe più amato.

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno rivelato la storia di All For One attraverso un flashback che ha riportato i lettori indietro nel tempo. Una volta narrata la diabolica psicologia dietro il personaggio, tuttavia, l'autore ha voluto risolvere una volta per tutte la sua storia contrapponendolo a Katsuki Bakugo. È in My Hero Academia 410 abbiamo assistito alla morte di All For One, ma come ha fatto Horikoshi ad aggirare quell'ostacolo?

Tra gli eroi vige una regola non scritta secondo cui non è possibile uccidere i criminali. Ciò vale anche contro l'avversario più sadico e disumano, ma allora My Hero Academia ha macchiato la figura di Bakugo? Ebbene no, poiché è stata trovata una soluzione che non intacca la figura eroica di Kacchan.

Katsuki Bakugo ha ottenuto quello che finora è il più grande dei trionfi, ma non è stato lui a uccidere All For One. Il Re dei Villain si è autonomamente tolto la vita a causa del suo arrogante comportamento e del rewind attivato con il Quirk di Eri. Per ogni colpo mortale subito, All For One ha continuato a ringiovanire, fino a diventare un neonato, un embrione e poi polvere svanita nel nulla.