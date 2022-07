My Hero Academia: i magnifici sette della Classe 1-A nell'art ufficiale della Stagione 6

I preparativi per la grande guerra tra Heroes e Villain sono iniziati. La sesta stagione anime My Hero Academia, in arrivo in autunno, decreterà il futuro della società degli eroi. Riusciranno i giovani e ancora inesperti eroi del Liceo Yuei a dare il loro contributo alla causa?

In attesa della premiere in anteprima assoluta di My Hero Academia 6 prevista all'Hero Fes 2022, il Twitter ufficiale di Anime TV Japan ha diffuso una nuova character visual che ritrae i magnifici sette della Classe 1-A dello U.A. Highschool.

L'immagine promozionale, punta i riflettori su Tokoyami Fumikage, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Izuku Midoriya, Eijiro Kirishima, Tsuyu Asui e Shoto Todoroki. Il gruppetto, composto da coloro che per ora si sono dimostrati essere i più forti della sezione di primini, è già pronto, in posa, a guidare il resto dei componenti della classe al combattimento.

Nel trailer di My Hero Academia 6, gli eroi professionisti sono pronti a collidere con i criminali guidati da Tomura Shigaraki, l'erede di All For One che intende portare morte e distruzione. L'esercito di super villain, riuscirà a seminare odio nella Hero Society ora protetta dal Numero Uno Endeavor? E che ruolo avranno i sette eroi protagonisti della visual in questa stagione?