My Hero Academia, la maledizione della famiglia Todoroki è stata infranta

Sin dal principio, Kohei Horikoshi ha puntato i riflettori verso il dramma della famiglia Todoroki. Questa importante sottotrama giunge, dopo quasi un decennio di serializzazione, finalmente a una conclusione. My Hero Academia 390 chiude l'arco dei Todoroki nel migliore dei modi.

Dopo anni di costruzione, la tormentata storia della famiglia Todoroki trova termine. L'arrivo di mamma Rei e dei suoi fratelli minori Natsuo e Fuyumi non aveva disincentivato Dabi nel farsi auto esplodere per portarsi via con sé la sua famiglia, oltre tutti coloro i quali si trovavano nel raggio delle sue fiamme, comprese Himiko Toga e Ochaco Uraraka.

L'ultima speranza per la famiglia Todoroki risiede in Shoto, il quale al fianco dell'amico Iida arriva sul luogo dello scontro superando persino al velocità del suono. In My Hero Academia 390 è l'ascesa di Shoto a impedire il peggio. Attraverso il suo potere glaciale, infatti, riesce a bloccare la tremenda esplosione che Dabi avrebbe provocato di lì a qualche secondo.

Toya Todoroki non voleva altro che attirare su di sé l'attenzione dei suoi familiari, augurando loro sofferenza e morte per il dolore che gli provocarono da bambino. Shoto è per antonomasia il capolavoro di Endeavor, ma come fa notare lo stesso Shoto forse questo titolo dovrebbe essere affibbiato a suo fratello maggiore, il quale in questo finale ha mostrato la sua tremenda potenza.

A mettere un punto a questo arco ci pensa infine Enji Todoroki, il quale implora perdono per non essersi fatto trovare a Sekoto e per aver spinto tutti gli altri suoi familiari fino a un punto di rottura. La confessione di Endeavor potrebbe non rimettere le cose a posto, ma aver riconosciuto i suoi torti mette finalmente fine alla maledizione dei Todoroki. Vi ricordiamo che la storia non proseguirà questa settimana. My Hero Academia 391 arriverà dopo una pausa.