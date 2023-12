My Hero Academia, la malvagità e le potenzialità di Tomura Shigaraki sono state sprecate?

Shigaraki Tomura è un villain singolare sotto ogni punto di vista. Nonostante sia stato protagonista di numerosi importanti archi narrativi in My Hero Academia, non è stato ancora mostrato il suo pieno potenziale. Cosa è davvero in grado di fare quest'antagonista? Vediamo insieme la sua storia e le sue peculiarità.

Nato in una famiglia disfunzionale, Shigaraki ha vissuto un'infanzia estremamente difficile, tormentato da un padre violento e una madre incapace di proteggerlo. Improvvisamente, si ritrova fra le proprie mani un Quirk estremamente potente ma difficile da utilizzare, soprattutto per un bambino. Il suo "Degenerazione" causò una tragedia: con un solo tocco, procurò la morte della sua intera famiglia, ad eccezione del padre. Qui vi spieghiamo bene la storia di Shigaraki Tomura in My Hero Academia.

Questo trauma ha segnato profondamente Shigaraki, rendendolo vulnerabile all'influenza di All For One, il potente villain che lo ha accolto sotto la sua ala protettrice. Infondendogli una filosofia nichilista, il Re del Male ha cercato di plasmare il ragazzo, rendendolo un mezzo per raggiungere i suoi scopi malvagi.

Il parallelismo tra Shigaraki e Deku, il protagonista, è uno degli aspetti più intriganti della trama. Entrambi hanno avuto inizi difficili, ma mentre Midoriya è diventato un eroe responsabile, Tomura ha lottato per diventare un villain potente e rispettabile. Le cose, però, non sono andate esattamente come sperava. Doveva essere il leader del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, condividendo le ideologie di All For One e utilizzando le sue risorse per raggiungere un obiettivo comune.

Tuttavia, Shigaraki non è riuscito a mantenere questa promessa, deludendo il pubblico. La sua sconfitta per mano di Deku e dei suoi compagni ha rivelato una sorprendente deviazione dai suoi obiettivi originali. Cedendo all'influenza di All For One in My Hero Academia e abbandonando il suo corpo, Tomura ha tradito il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, che era costruito sulla promessa di libertà assoluta.

Ciò che rende Shigaraki un personaggio unico è il suo status di antagonista con un passato tragico, tipicamente riservato ai protagonisti. Nonostante il potente Quirk, non è mai riuscito a infliggere danni duraturi a Deku e ha fallito nel raggiungere il suo obiettivo principale di uccidere All Might e distruggere il One for All. Staremo a vedere cosa riuscirà a fare questo villain nel corso della storia, manca ancora molto alla fine dell'anime di My Hero Academia.