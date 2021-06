My Hero Academia: la mamma di Bakugo in un cosplay che fa impazzire Reddit

Ci sono tanti personaggi in My Hero Academia, tra professionisti eroi e aspiranti tali, criminali, civili e poliziotti. Ognuno di essi ha un ruolo più o meno di rilievo, anche se a rubare per la maggior parte la scena sono i ragazzi della 1-A della Yuei e tutti coloro che affrontano.

Tolti questi studenti e coloro che gli sono direttamente intorno, ci sono tanti personaggi secondari in My Hero Academia, relegati a comparsate ogni tanto e, per qualcuno, quasi uniche. Eppure anche chi appare per pochi secondi durante la trama principale qualche volta riesce a ritagliarsi uno spazio nel mondo dei fan.

Uno di questi personaggi è Mitsuki Bakugo, madre dell'esplosivo Katsuki, che è apparsa davvero pochissimo in My Hero Academia. Presentata durante la terza stagione dell'anime, Mitsuki ha un carattere molto simile a quello del figlio e si fa notare anche per le sue caratteristiche fisiche ereditate poi dal ragazzo, con i capelli in particolare che spiccano su tutto. Mitsuki è comunque apprezzata dai fan nonostante queste poche apparizioni.

La cosplayer ChameLeahnCos ha deciso di entrare nel mondo di My Hero Academia e presentando al pubblico il suo cosplay della mamma di Bakugo. Un travestimento semplice, fondato su pochi elementi, ma comunque fedele e accattivante che potete osservare nelle foto in basso. Anche la cosplayer Alex Marie ha proposto la sua versione di Mitsuki Bakugo.